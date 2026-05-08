TBB Başkanı Vahap Seçer'den Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye Ziyaret
TBB Başkanı Vahap Seçer'den Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye Ziyaret

08.05.2026 15:02  Güncelleme: 16:18
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'i ve eşini makamında ağırladı. Görüşmede yerel kalkınma, belediyelerin rolü ve projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'i makamında ağırladı.

Tarım, sanayi ve ticaret alanındaki geçmişiyle yerel kalkınma politikalarına önemli katkılar sunan TBB Başkanı Vahap Seçer ile yapılan görüşmede; belediyelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimde üstlendiği rol, şehirlerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalar ve ortak proje imkanları ele alındı. Yerel yönetimlerin kaynaklarını verimli kullanması, üretimi destekleyen uygulamalar ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet modelleri üzerine karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Ziyarette; Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde yürütülen çalışmalar, belediyeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımının önemi, şehirlerin geleceğine yönelik planlamalar ve yerel yönetimlerde katılımcı belediyecilik anlayışının geliştirilmesine yönelik konular da değerlendirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ziyareti için TBB Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'e teşekkür ederek, yerel yönetimler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlenerek devam etmesinin şehirlerin gelişimi adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kütahya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Tamer Yenikaya, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin eşi Emine Kahveci ve başkan yardımcılarının da katılım sağladığı görüşme; şeref defterinin imzalanması, hediye takdimi, karşılıklı iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

