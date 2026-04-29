(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi tarafından Yoncalı Mahallesi, Enne Mahallesi ve Sekiören Köyü sınırları içerisinde yer alan Yoncalı turizm alanlarına yönelik hazırlanan revizyon imar planı çalışmaları istişare toplantısı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda, Belediye Meclis üyelerinin katkılarıyla düzenlenen toplantıda, şehrin önemli turizm merkezlerinden Yoncalı bölgesinin planlı ve sağlıklı gelişimini hedefleyen revizyon imar planlarının mevcut durumu değerlendirilerek, sahaya yönelik ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda nihai hale getirilmesi yönünde adımlar atıldı.
Planlama sürecine ilişkin teknik detayların kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, bölgenin turizm potansiyelini daha etkin değerlendirmeye yönelik altyapı ve üstyapı düzenlemeleri çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.
Son şeklinin verilmesinin ardından Belediye Meclisi gündemine taşınarak değerlendirilecek planlamanın, teknik ekiplerin çalışmalarıyla sürdürüldüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Yoncalı Turizm Alanları İçin Revizyon İmar Planı Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika
