Kütahya Demirciören Göleti'nde su seviyesi yüzde 70 - Son Dakika
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Kütahya Demirciören Göleti'nde su seviyesi yüzde 70

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Kütahya'daki Demirciören Göleti'nde doluluk oranının yüzde 70 seviyesinde olduğu bildirildi. Göletteki su seviyesi, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

22.06.2024 09:28
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Kütahya Demirciören Göleti'nde su seviyesi yüzde 70

KÜTAHYA - Kütahya'daki Demirciören Göleti'nde doluluk oranının yüzde 70 seviyesinde olduğu bildirildi.

Kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2006 yılından bu yana bölgedeki çiftçilerin ürünlerini suladığı Demirciören Göleti'nde doluluk oranın mayıs ayı başında yüzde yüz seviyesine ulaştığı, ancak bir ay içerisinde ise bu oranın yüzde 70'e seviyelerine kadar düştüğü belirtildi.

Demirciören köyü muhtarı Halil Bayraktar, son yağışlarla birlikte bölgede kuraklık tehlikesinin ortadan kalktığını ifade etti.

Muhtar Bayraktar, "Demirciören Göleti'nden 17 yıldır yaklaşık bin 200 dekarlık tarım alanı sulanıyor. Bölgede çitçilerimiz çilek, domates, havuç, mercimek, fasulye ve marul gibi ürünler yetiştiriyor. Gölette doluluk oranı şu an yüzde 70. Mayıs ayı başında bu oranda yüzde yüz seviyesindeydi. Son yağışlarla birlikte bölgemizde kuraklık tehlikesi ortadan kalkmıştır. Ancak, yine de vatandaşlarımız su safiyatında tasarruflu davransınlar" diye konuştu.

Göletteki su seviyesi, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

Kütahya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya Demirciören Göleti'nde su seviyesi yüzde 70 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Demirciören Göleti'nde su seviyesi yüzde 70 - Son Dakika
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