Kütahya Domaniç\'te yangın tarlalara sıçradı, kepçe ve traktörlerle söndürüldü

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde tarla ve otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylerden getirilen kepçe ve traktörlerle söndürüldü.

Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi Çatak mevkisindeki tarla ve otluk yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki tarlalara da sıçradı. Arazi şartları nedeniyle itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Yangın, çevre köylerden getirilen kepçe ve traktörlerle söndürüldü. Geniş bir alanı kapsayan yangında, zarar gören alanların yapılacak tespitle belirleneceği kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.