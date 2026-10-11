Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Akhisar’da, otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada can kayıpları yaşandı. Kaza nedeniyle otoyolun bir yönünde trafik durma noktasına geldi.

OTOYOLDA FECİ KAZA

İstanbul- İzmir Otoyolu’nun Akhisar mevkiinde bugün öğle saatlerinde bir yolcu otobüsü ile bir tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolcular savruldu.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çok sayıda yaralı, ambulanslarla Akhisar ve Manisa’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOYOLDA TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Kaza nedeniyle otoyolun kazanın yaşandığı yönünde trafik durma noktasına geldi. Güvenlik güçleri trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır.

Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır.

Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."