Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu’nda bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar Akhisar ve Manisa’daki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yaralı sayısının fazla olması nedeniyle can kaybının artabileceğini belirtti.

Akhisar’da, otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada can kayıpları yaşandı. Kaza nedeniyle otoyolun bir yönünde trafik durma noktasına geldi.

OTOYOLDA FECİ KAZA

İstanbul- İzmir Otoyolu’nun Akhisar mevkiinde bugün öğle saatlerinde bir yolcu otobüsü ile bir tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolcular savruldu.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çok sayıda yaralı, ambulanslarla Akhisar ve Manisa’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOYOLDA TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Kaza nedeniyle otoyolun kazanın yaşandığı yönünde trafik durma noktasına geldi. Güvenlik güçleri trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır.

Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır.

Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

İstanbulAkhisarManisaGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Fatih mehmet yıldız Fatih mehmet yıldız:
    bu tırlar ve otobüsler mesai parası için uykusuz çalışıyor, denetim yetersiz, bir şekilde kandırıyorlar denetmenleri...! 16 0 Yanıtla
    timurpekgr timurpekgr:
    emin ol mesai dahi vermiyorlar maalesef çalışıyorlar sadece 0 0
  • 199596-Ud 199596-Ud:
    uykusuzluk ve cep TLF u 9 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    kesin Tiktok açmıştır şöförlerden birisi 4 1 Yanıtla
  • h98b57z2td h98b57z2td:
    her ikisindede ama genellikle sürücülerde kimse kurallara uymuyor 5 0 Yanıtla
  • Soner tekin Soner tekin:
    bu katliam gibi kazalar hepmi Türkiye'de oluyor anlamıyorum 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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