Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler - Son Dakika
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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde patenli 2 çocuk, seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerledi. Trafikteki sürücüleri zor durumda bıraktığı öne sürülen çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayapınar’da patenli 2 çocuğun seyir halindeki kamyonete tutunarak yaptığı yolculuk, görenleri korkuttu. Yürekleri ağza getiren anlar, trafikteki bir araç sürücüsü tarafından anbean kaydedildi.

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

KAMYONETİN ARKASINA TUTUNDULAR

Kayapınar Caddesi’nde dün akşam saatlerinde patenli 2 çocuk, seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutundu. Çocuklar, bu şekilde trafikte bir süre ilerledi.

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Trafikteki sürücüleri zor durumda bıraktığı ileri sürülen çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli yolculuğu, o anlarda bölgede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Cep TelefonuDiyarbakırKayapınarGüvenlik3. SayfaGüncelÇocukSon Dakika

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