Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

Kayapınar’da patenli 2 çocuğun seyir halindeki kamyonete tutunarak yaptığı yolculuk, görenleri korkuttu. Yürekleri ağza getiren anlar, trafikteki bir araç sürücüsü tarafından anbean kaydedildi.

KAMYONETİN ARKASINA TUTUNDULAR

Kayapınar Caddesi’nde dün akşam saatlerinde patenli 2 çocuk, seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutundu. Çocuklar, bu şekilde trafikte bir süre ilerledi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Trafikteki sürücüleri zor durumda bıraktığı ileri sürülen çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli yolculuğu, o anlarda bölgede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.