Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına - Son Dakika
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Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına

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Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, önemli bir istatistiğe imza attı. Milli futbolcu, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaya sarı-lacivertlilerin milli yıldızı İrfan Can Kahveci damga vurdu. Takımının ikinci golüne imza atan tecrübeli futbolcu, attığı bu golle Süper Lig tarihine geçen önemli bir istatistiğe imza attı.

CEZA SAHASI DIŞINDAN 21. GOL

Mücadeleci oyunu ve ceza sahası dışından attığı şık gollerle tanınan İrfan Can Kahveci, Çaykur Rizespor ağlarını da uzaktan havalandırarak farkını bir kez daha ortaya koydu. Milli futbolcu, bu golle birlikte 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından kaydettiği gol sayısını 21'e çıkardı.

REKORUN YENİ SAHİBİ

2014-2015 sezonundan itibaren yapılan istatistiki değerlendirmelere göre İrfan Can, Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu unvanını aldı ve sarı-lacivertli taraftarlardan da büyük alkış topladı.   

İrfan Can KahveciFenerbahçeRizesporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına - Son Dakika
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