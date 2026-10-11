Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler - Son Dakika
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Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Feci kazanın ardından olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde tur otobüsü ile çekici çarpıştı. Feci kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

VALİLİK ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Manisa Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, saat 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınlarında Bursa'dan İzmir yönüne giden tur otobüsü ile çekicinin kazaya karıştığı ihbarının alındığını bildirdi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerinden ilk görüntüler geldi. Tur otobüsü ile çekicinin karıştığı kazaya ilişkin görüntüler, yaşanan facianın boyutunu ortaya koydu.

Manisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralıManisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
OrhangaziAkhisarGüncelManisaİzmirGebzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Halis demir Halis demir:
    sadece radara ceza var yanlış parka yok sinyal vermeyene yok yaya geçidinde yol vermeyene yok şerit ihlalinden yok önce trafik polisleri eğitilmeli 20 8 Yanıtla
    Kenan Sırmalı Kenan Sırmalı:
    hadi ordan trol, her moka maydanoz olma, sen önce kendine bi bak 8 10
  • Ergun Sen Ergun Sen:
    oto yollarda onlarca sivil polislerin seyir halinde görev yapması lazım.Hatalı süren binlerce sürücü var.Kaza kaçınılmaz 7 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    yazik allah rahmet eylesin 7 0 Yanıtla
  • can ışıldar can ışıldar:
    orda kotu yol yok die biliyorum 4 0 Yanıtla
  • rdvn_aksy89@hotmail.com [email protected]:
    kazaya bile siyaseti karıştıran cahil bir toplumumuz var.olenlere allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin inşallah 4 0 Yanıtla
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