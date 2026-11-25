Kütahya Emet'te 3 katlı binanın çatısından düşen 71 yaşındaki kişi kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yağmur oluklarını temizleyen 71 yaşındaki kişi dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan kişi kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde, yağmur oluklarını temizlemek için çıktığı 3 katlı binanın çatısından düşen 71 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Hamam Mahallesi'nde ikamet ettiği 3 katlı binanın tıkanan yağmur oluklarını temizlemek için çatıya çıkan İbrahim Ay, dengesini kaybederek zemine düştü.
Ay'ın düştüğünü fark eden yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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