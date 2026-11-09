Kütahya Emet\'te 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın hükümlü yakalandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Emet ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.