Kütahya Gediz'de otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 43 HU 092 plakalı otomobil, Uşak yönünden Kütahya istikametine seyreden S.K, yönetimindeki 26 AGC 605 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan E.K, yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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