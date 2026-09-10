Kütahya Gediz\'de TIR\'la çarpışan otomobilde 1\'i ağır 2 kişi yaralandı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, kavşakta TIR'la çarpışan otomobildeki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gediz Jandarma Karakolu Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönmeye çalışan S.K. (51) yönetimindeki 43 HU 092 plakalı otomobil, Uşak'tan Kütahya yönüne giden S.K. (32) yönetimindeki 26 AGC 605 plakalı TIR'la çarpıştı. Savrulan otomobil demir yığınına döndü. Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile yanındaki E.K. (57) yaralandı. TIR şoförü S.K. ise kazayı yara almadan atlattı. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.K.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.