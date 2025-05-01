(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kütahya Simav'da 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Uşak, Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te de hissedildi.
Son Dakika › Güncel › Kütahya Simav'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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