Kütahya Tavşanlı'da kayıp 43 yaşındaki kişinin otomobilde cansız bedeni bulundu

Kütahya Tavşanlı'da kayıp 43 yaşındaki kişinin otomobilde cansız bedeni bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Tavşanlı'da 20 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 43 yaşındaki kişi, kırsal alanda otomobilde ölü bulundu. Ailesinin kayıp ihbarıyla jandarmanın yürüttüğü arama sonucu otomobil Şahmelek bayırı mevkisinde bulundu; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 20 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 43 yaşındaki Hikmet Uzuncan'ın cansız bedeni, kırsal alanda otomobilde bulundu.
İlçeye bağlı Çobanköy'de yaşayan Uzuncan'ın ailesinin kayıp ihbarı üzerine, jandarma ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 3 çocuk babası Uzuncan'ın otomobili, Şahmelek bayırı mevkisindeki kırsal alanda bulundu.
Ekipler, Uzuncan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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