Kütahya'da Turizmin Gelişimi İçin Yürütülen Çalışmalar Değerlendirildi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Turizm Master Planı kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği izleme ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Turizm Master Planı doğrultusunda belirlenen 12 proje altında yer alan eylemlerin ilk altı aylık dönemdeki gerçekleşme durumları ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, planlanan hedeflere ulaşılması ve turizm alanında sürdürülebilir gelişimin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, proje bazlı ilerlemeler incelenirken hayata geçirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu. Kütahya'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin daha etkin tanıtılması, turizm potansiyelinin artırılması ve şehrin marka değerine katkı sunacak adımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

İlgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı; gelecek dönemde gerçekleştirilecek etkinlik ve projelere ilişkin fikir alışverişleriyle sona erdi.