Kütüphane Haftası\'nda Okuma Etkinlikleri

31.03.2026 10:37
Süloğlu Kaymakamı Tutar, kütüphane ziyaretinde öğrencilere kitap okumanın önemini vurguladı.

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Kaymakam Tutar, ilçede yürütülen "Süloğlu Okuyor" Projesi'nin lise düzeyi etkinlikleri kapsamında kütüphanede düzenlenen kitap okuma programına katıldı.

Programa, Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Öğrencilerle kitap okuyan Tutar, kitap okuma alışkanlığının önemine dikkati çekti.

Tutar, öğrencilere düzenli kitap okumanın bireysel gelişime katkı sunduğunu belirterek, gençlerin daha fazla kitapla buluşmasının önemli olduğunu ifade etti.

-Sait Faik Abasıyanık Eğitim Öğretim Yılı Kitap Okuma Etkinliği

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen kitap okuma etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakamlık himayesinde düzenlenen Sait Faik Abasıyanık Eğitim Öğretim Yılı Kitap Okuma Etkinliğinde Yılmaz, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

Etkinlikte öğrencilerle Abasıyanık'ın eserlerinden "Açık Hava Oteli"ni okuyan Yılmaz, öğrencilerle yazarın hayatı ve eserleri üzerine sohbet etti.

Yılmaz, öğrencilere derslerinde başarı dileyerek kitap okuma alışkanlığının önemine dikkati çekti.

Bölge Müdürü Yücegök, Ankara'da toplantıya katıldı

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta başkanlığında düzenlenen "2026 Yılı Takdim Toplantıları"na katıldı.

DSİ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılının değerlendirilmesi, 2026 yılı bütçe durumu ile etüt, planlama, proje, küçük ve büyük su işleri kapsamındaki yapım işlerinin gerçekleşme oranları ele alındı.

Toplantıda, bölge müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.

Bölge Müdürü Faruk Yücegök tarafından gerçekleştirilen sunumda, bölgede yürütülen çalışmalar ile planlanan projelere ilişkin bilgi verildi.

Değerlendirme toplantısı yapıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Müdürü İslam Köse başkanlığında düzenlenen toplantıya, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Çalışmaların daha etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesi amacıyla yapılan toplantıda mevcut çalışmalar değerlendirilerek, planlamalar ele alındı.

Kaynak: AA

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Trump: İran’da rejim değişikliği yaşandı Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı
Türkiye savaşa mı giriyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Sisi’den Trump’a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

10:46
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi
10:44
Yok böyle spor salonu Herkes aynı detaya takıldı
Yok böyle spor salonu! Herkes aynı detaya takıldı
10:42
Icardi İstanbul’a geldi
Icardi İstanbul'a geldi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
