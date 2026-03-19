Kuveyt'e 18 İHA Saldırısı

Kuveyt ordusu, son 24 saat içinde İran'dan ülkeye 18 insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini ve bunlardan 13'ünün engellendiğini duyurdu.
Kuveyt Ordusu tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Kuveyt hava sahasında 18 "düşman" İHA tespit ettiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu İHA'lardan 13'ünün imha edildiği, 2 İHA'nın ise Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi'ne ait 2 operasyonel birimi hedef alarak küçük çaplı yangınlara yol açtığı aktarıldı.
Yangınların kontrol altına alındığı ve olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, diğer 3 İHA'nın ise "tehdit alanı" dışında düştüğü kaydedildi.
