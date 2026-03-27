Kuveyt'e Hava Saldırıları: 4 Füze, 7 İHA
Kuveyt'e Hava Saldırıları: 4 Füze, 7 İHA

27.03.2026 19:36
Kuveyt, son 24 saatte 4 balistik füze ve 7 İHA saldırısına maruz kaldı. Hava savunma imha etti.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 4 balistik füze ve 7 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 4 balistik füzenin tespit edildiğini ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktaran Atvan, Kuveyt'in ayrıca 7 İHA saldırısıyla hedef alındığını ifade etti.

Atvan, İHA'lardan 3'ünün hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirterek, bir seyir füzesinin de aynı şekilde imha edildiğini kaydetti.

Kuveyt'in kuzeybatısında yer alan Bubiyan Adası'ndaki Mubarek el-Kebir Limanı'nın, İHA ve seyir füzesiyle düzenlenen saldırıda hasar gördüğü bildirilmişti.

Kuveyt Enformasyon Bakanlığının Limanlar İdaresinden aktardığı açıklamada, Şuveyh Limanı'na düzenlenen İHA saldırısında ise can kaybı yaşanmadığı, limanda hasar meydana geldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Savunma, Güncel

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
