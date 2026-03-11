Kuveyt'e İran'dan İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'e İran'dan İHA Saldırısı

11.03.2026 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt, İran'dan gelen 5 İHA saldırısını duyurdu, 4'ü imha edildi, 1'i tehlikeli noktaya düştü.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, dün İran'dan ülkeye 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İran'ın misillemelerine dikkati çekti.

Kuveyt hava sahasında 10 Mart'ta 5 İHA'nın tespit edildiğini aktaran Atvan, bunlardan 4'ünün düşürülerek imha edildiğini, birinin de tehdit oluşturmayan bir noktaya düştüğünü ifade etti.

Atvan, ülkenin bazı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin ise hava savunma sistemlerinin tehdit oluşturan hava hedeflerini engellemesinden kaynaklandığını belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Kuveyt, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'e İran'dan İHA Saldırısı - Son Dakika

Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

00:30
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber
Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
00:12
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 00:54:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Kuveyt'e İran'dan İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.