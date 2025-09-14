Kuveyt Emiri CENTCOM Komutanı ile Görüştü

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Katar ziyareti öncesinde ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya geldi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Sabah, CENTCOM Komutanı Cooper ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuveyt Savunma Bakanı Abdullah es-Sabah'ın da katıldığı görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Katar'a yönelik hava saldırılarından sonra ABD ile Körfez ülkeleri arasındaki savunma işbirliğinin geleceğine dair soruların dillendirildiği bir dönemde gerçekleşen görüşmenin, Kuveyt Emiri Sabah'ın Katar'a gerçekleştireceği ziyaret öncesine denk gelmesi de dikkat çekti.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu ancak Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail'in, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmalarında Mısır'la birlikte arabuluculuk rolünü üstlenen Katar'a yönelik saldırısına pek çok ülkeden tepki gelmişti.

BM Güvenlik Konseyi 11 Eylül'de İsrail'in Doha'daki saldırısını görüşmek için toplanmıştı.

Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle de 15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin düzenlenmesine karar verilmişti.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki döneminde (2020) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan gibi Arap ülkeleriyle Abraham Anlaşmaları adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.