Kuveyt İran Bağlantılı Şahısları Mahkemeye Sevk Etti

21.05.2026 17:30
Kuveyt, İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılı kişilerin yasadışı sızma girişimi nedeniyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.

Kuveyt Başsavcılığı, İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılı kişilerin "ülkenin deniz sınırlarından sızma" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiklerini duyurdu.

Kuveyt Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "ülkeye yasa dışı giriş, deniz sınırlarını geçme ve yasaklı bir askeri bölgeye sızma girişiminde bulunan" İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılı kişilerin yakalandığına dikkat çekildi.

Bahsi geçen kişilerin bölgedeki güvenlik güçleri tarafından fark edildikten sonra askeri bölge içinde yakalandıklarına işaret edilen açıklamada, bu kişilerin sızma girişiminin "organize bir operasyon olarak ortaya çıktığına" vurgu yapıldı.

Bu kişilerin "tekneler, navigasyon ve saha ekipmanları kullanarak" ülkeye sızdıklarına dikkat çekilen açıklamada, "söz konusu eylemde askeri ve güvenlik niteliğindeki tesisleri hedef alma girişimi" izlendiği kaydedildi.

Başsavcılığın derhal başlattığı soruşturma çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerindeki tanıkların ve güvenlik güçlerinin ifadeleri de dinlendi. Ele geçirilen silahlar, mühimmat, cihazlar ve eşyalar da özel teknik inceleme için ilgili birimlere teslim edildi."

Başsavcılık açıklamasında, tamamlanan soruşturma ve incelemeler doğrultusunda bahsi geçen kişilerin ilgili mahkemeye sevk edildiği ifade edildi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı,13 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup oldukları belirtilen silahlı bir grubun, "Kuveyt'e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla" Bubiyan Adası'na sızmaya çalıştığını duyurmuştu.

Söz konusu grubun "kiralanmış bir balıkçı teknesiyle Bubiyan Adası'na sızmakla görevlendirildiğini itiraf ettiğini" belirten Bakanlık, sızma girişiminde bulunanların Kuveyt askerleri ile çatışmaya girdiği, olayda bir askerin yaralandığı, iki kişinin ise kaçtığını açıklamıştı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da bunun üzerine İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci'yi bakanlığa çağırarak, olay nedeniyle protesto notası vermişti.

Kaynak: AA

