Kuveyt ordusu, İran'ın gerçekleştirdiği saldırıda hayati önem taşıyan bir tesisin hedef alındığını ve 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Ordunun açıklamasına göre saldırıda 4 kişi yaralanırken, hayati önem taşıyan tesisin hedef alındığı bildirildi.
Kuveyt ordusu: İran'ın düzenlediği saldırıda hayati önem taşıyan bir tesis hedef alındı, 4 kişi yaralandı
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26.11.2026 17:04:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Kuveyt ordusu İran saldırısında hayati tesisin vurulduğunu, 4 yaralı olduğunu söyledi - Son Dakika
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