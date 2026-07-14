Kuveyt ordusu, ülke hava sahasında tespit edilen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava sahasında yeni saldırıların tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, şu anda ülkenin hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Saldırının kaynağına ve niteliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmeyen açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığına işaret edildi.
Son Dakika › Güncel › Kuveyt Ordusu'ndan Hava Savunma Açıklaması - Son Dakika
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