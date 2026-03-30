Kuveyt'te 1 İHA ve 4 Dron Düşürüldü

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, görev gücünün sorumluluğunda bulunan bölgelerde 1 insansız hava aracı (İHA) ve 4 dronun düşürüldüğünü açıkladı.

Başkanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, görev gücünün sorumluluğunda bulunan alanlarda 1 İHA ve 4 dronun düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu adımın güvenliği güçlendirme, hayati öneme sahip noktaları koruma ve olası tehditlere karşı koyma çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka yetkili makamlarca yayımlanan emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.