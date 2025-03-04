Kuveyt'te Dev Altyapı Sözleşmeleri İmzalandı

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HAVALLİ, 4 Mart (Xinhua) -- Kuveyt Belediye ve Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Abdul Latif El-Mişari (sağdan ikinci), Çin'in Kuveyt Büyükelçisi Zhang Jianwei (ortada) ve Çin Gezhouba Grup Uluslararası Mühendislik Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Liu Huailiang (soldan ikinci), Kuveyt'in Havalli vilayetindeki Kamu Konut Refahı Kurumu'nda altyapı inşaat sözleşmelerinin imza törenine katıldı, 3 Mart 2025.

Çin Gezhouba Grup Uluslararası Mühendislik Limited Şirketi pazartesi günü Kuveyt'in Konut Refahı Kamu Kurumu ile toplam 557 milyon ABD doları değerinde iki büyük sözleşme imzaladı. Sözleşmeler, başkent Kuveyt'in yaklaşık 25 kilometre güneybatısında yer alan Güney Saad El-Abdullah kentinde yol ağları, altyapı, sulama rezervuarları ve trafo merkezlerinin inşası ve bakımını kapsıyor. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)