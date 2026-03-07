Kuveyt'te Füze ve İHA Engellemeleri - Son Dakika
Kuveyt'te Füze ve İHA Engellemeleri

07.03.2026 20:08
Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 48 saatte 14 balistik füzeden 12'sini imha etti, 23 İHA'yı engelledi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 48 saat içinde tespit edilen 14 balistik füzeden 12'sinin engellenerek imha edildiğini, tehdit bölgesi dışında kalan iki füzenin etkisiz hale getirildiğini ve ayrıca tespit edilen 23 insansız hava aracının (İHA) tamamının engellendiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, düzenlediği basın brifinginde, "Silahlı kuvvetler son 48 saat içinde 14 balistik füze tespit etti. Bunlardan 12'si imha edildi, diğer ikisi ise tehdit bölgesinin dışında kaldığı için etkisiz hale getirildi." dedi.

Atvan, silahlı kuvvetlerin ayrıca "23 İHA'yı başarıyla etkisiz hale getirdiğini, bunun sonucunda küçük maddi hasar meydana geldiğini ve can kaybı olmadığını" söyledi.

Öte yandan Kuveyt televizyonunda yayımlanan bilgilendirme toplantısında konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Nasır Busalib ise dün geceden bu yana bomba imha ekiplerinin düşen şarapnel ve tanımlanamayan cisimlerle ilgili 64 saha ihbarına müdahale ettiğini belirtti.

Busalib, 28 Şubat'ta başlayan İran saldırılarından bu yana bu tür ihbarların toplam sayısının 229'a ulaştığını, tüm vakalara hızlı ve etkili şekilde müdahale edildiğini vurguladı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün aynı tarihten bu yana 67 kez sirenleri devreye soktuğunu aktaran Busalib, vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancılara sosyal medya paylaşımlarında yasal düzenlemelere uymaları çağrısında bulundu.

Busalib, askeri operasyonlar, füzeler veya kamu düzenini bozabilecek görüntü ve videoların paylaşılmaması gerektiğini ifade etti.

Kuveyt Ulusal Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Cadan Fazıl Cadan da birliklerinin bugün şafak vakti bir insansız hava aracını herhangi bir can kaybı veya maddi hasar olmadan etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

