Kuveyt'te Füze ve İHA Saldırısı: 10 Yaralı
Kuveyt'te Füze ve İHA Saldırısı: 10 Yaralı

29.03.2026 18:40
Kuveyt ordusu, üsse düzenlenen saldırıda 10 askerin yaralandığını ve madde hasar olduğunu bildirdi.

Kuveyt ordusu, ülkedeki bir üsse füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda silahlı kuvvetler mensubu 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ordunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkeyi hedef alan füze ve İHA saldırılarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 14 balistik füze ve 12 İHA'nın tespit edildiği belirtildi.

Bu unsurların bir kısmıyla silahlı kuvvetlere ait bir askeri üssün hedef alındığı, saldırıda silahlı kuvvetler mensubu 10 kişinin yaralandığı ve bölgede maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Ayrıca özel bir lojistik şirketine ait depoların da saldırıların hedefi olduğu, bu olayda yalnızca maddi hasar oluştuğu, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Ordunun açıklamasında, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Kuveyt hava sahasında toplam 307 balistik füze, 2 seyir füzesi ve 616 İHA'nın tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hazırlık ve disiplin seviyesiyle görevlerini sürdürdüğü, ülkenin güvenlik ve istikrarını koruma konusundaki kararlılığının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

