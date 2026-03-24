Kuveyt'te Hava Savunması Elektrik Hatlarını Vurdu

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin faaliyeti sırasında düşen şarapnel parçalarının neden olduğu hasar sebebiyle 7 elektrik hattının hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Kuveyt Elektrik Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede bazı bölgelerde 7 elektrik hattının hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Söz konusu aksaklığın, hava savunma sistemlerinin gerçekleştirdiği müdahaleler sonucu düşen şarapnellerin verdiği hasar nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.

Bu durumun bazı bölgelerde kısmi elektrik kesintilerine yol açtığı ancak elektriğin yeniden verilebilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.