Kuveyt'te İHA Saldırıları: Ordu Mensupları Yaralandı
Kuveyt'te İHA Saldırıları: Ordu Mensupları Yaralandı

10.04.2026 19:28
Kuveyt, son 24 saatte 7 İHA saldırısına maruz kaldı; bazı askerler yaralandı, maddi hasar oluştu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 7 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı saldırılarda bazı ordu mensuplarının yaralandığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud el-Atvan, yaptığı açıklamada, son bir günde ülkeyi hedef alan İHA saldırılarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Kuveyt hava sahasında son 24 saatte 7 İHA saldırısının tespit edildiğini aktaran Atvan, şunları kaydetti:

"Kuveyt Ulusal Muhafızlarına bağlı bir dizi tesis, İran'ın saldırılarına maruz kaldı. Söz konusu saldırılar, Ulusal Muhafızlara mensup birkaç kişinin yaralanmasına ve ciddi maddi hasarın oluşmasına yol açtı."

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, "İran ve ona bağlı vekil unsurların 9 Nisan'da İHA'larla Kuveyt'teki bazı hayati tesisleri hedef alan hain saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

