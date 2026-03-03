Kuveyt'te İran Misillemesi: 27 Yaralı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Kuveyt'te İran Misillemesi: 27 Yaralı

03.03.2026 05:42
Kuveyt, İran'ın misilleme saldırıları sonucu 27 askerinin yaralandığını açıkladı. Havada birçok füze tespit edildi.

Kuveyt, İran'ın misilleme saldırılarının başından bu yana 27 ordu personelinin yaralandığını, hava sahasında da 178 balistik füze ve 384 insansız hava aracı (İHA) tespit edildiğini ve bunlara müdahale edildiğini duyurdu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el-Atvan'ın konuya ilişkin açıklaması Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer aldı.

Atvan, İran'ın, İsrail-ABD saldırılarına karşı bölgede düzenlediği misilleme saldırılarının başından bu yana Kuveyt ordusu mensubu 27 kişinin yaralandığını, bunlardan 2'sinin tedavi altında olduğunu belirtti.

Kuveyt hava sahasında 178 balistik füze ile 384 İHA tespit edildiğini aktaran Atvan, bunların etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Atvan, silahlı kuvvetlerin yüksek teyakkuz halinde olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydederek, vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere resmi kaynaklardan bilgi alma ve sosyal medyada asılsız haber ve videolar yaymama çağrısı yaptı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

