Kuveyt'te Terörle Mücadele Konferansı Başladı - Son Dakika
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Kuveyt'te Terörle Mücadele Konferansı Başladı

Kuveyt'te terörle mücadele ve sınır güvenliği üzerine uluslararası konferans başladı.

04.11.2024 16:16
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Kuveyt'te terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve esnek sınır güvenlik mekanizmaları oluşturulmasına ilişkin konferans başladı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, iki gün sürecek Terörle Mücadele ve Esnek Sınır Güvenliği Mekanizmaları Oluşturma Konferansı'na Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov ile 33 bakanın yanı sıra BM yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 450'den fazla kişinin katılım göstermesi bekleniyor.

Dördüncüsü düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, terörle mücadelede ortak çaba çağrısında bulundu.

Veliaht Prens Sabah, bu konferansın "herkesin güvenlik ve emniyetten yararlandığı, hukukun üstünlüğü kapsamında istikrarın hüküm sürdüğü müreffeh bir gelecek yaratmayı amaçlayan uluslararası çerçevelerin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunacağına güvendiklerini" ifade etti.

Sabah ayrıca "insanların yaşamını, güvenliğini ve istikrarını tüm yönleriyle hedef alarak suç eylemlerinde teknolojik gelişmeleri istismar eden terörizmin, sınır tanımayan ve ülkeler, dinler, ırklar, etnik kökenler arasında ayrım yapmayan bir bela" olduğunu söyledi.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de 2018, 2019 ve 2022 yıllarında terörle mücadeleye ilişkin üç konferans düzenlenmişti. Bu konferans da diğerlerinin devamı olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

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