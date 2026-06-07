Kuveyt'te Türk Kahvaltısı Etkinliği - Son Dakika
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Kuveyt'te Türk Kahvaltısı Etkinliği

07.06.2026 17:54
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Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği, Dünya Kahvaltı Günü'nde zengin Türk kahvaltısını tanıttı.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Türk restoranında kahvaltı etkinliği düzenledi.

Kuveyt Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk kahvaltı kültürünün deneyimi ve tanıtımını amaçlayan etkinliğe, ülkede görev yapan büyükelçiler, şirket temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve kordiplomatik mensuplarından davetliler katıldı.

Katılımcılara, Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü zengin kahvaltı çeşitlerinden oluşan bir menü sunuldu. Geleneksel Türk peynirleri, zeytin çeşitleri, bal, kaymak, reçel, sıcak hamur işleri ve Türk çayı eşliğinde sunulan kahvaltı, konuklara Türk mutfağının köklü kahvaltı geleneğini deneyimleme fırsatı verildi.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk kahvaltısının zenginliğine ve çeşitliliğine dikkati çekti.

Türk kahvaltısının yalnızca bir öğün olmanın ötesinde, paylaşımın, birlikteliğin ve kültürel zenginliğin güçlü bir sembolü olduğunu belirten Sönmez, Türk kahvaltı sofralarının farklı tatların uyum içinde bir araya geldiği, uzun sohbetlere eşlik eden ve sosyal bağları güçlendiren özel bir gelenek olduğunu vurguladı.

Etkinliğe Al Sabah Ailesi mensuplarından Şeyha el-Anud İbrahim Duveyc Al Sabah, Kuveyt Ulusal Kültür, Sanat ve Edebiyat Konseyi Genel Sekreteri Dr. Muhammad el-Cessar, Birleşmiş Milletler Habitat Körfez Ofisi Temsilcisi Dr. Amira el-Hasan, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Nasser el-Mutairi, Avrupa Birliği'nin Kuveyt Büyükelçisi Anne Koistinen ile kültür ataşeleri ve üst düzey Kuveytli yetkililer ile iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt'te Türk Kahvaltısı Etkinliği - Son Dakika

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