Kuveyt'te Yangın ve İHA Düşürme Olayı
Kuveyt'te Yangın ve İHA Düşürme Olayı

09.03.2026 03:51
Kuveyt'te bir yakıt tankında yangın çıktı, 1 İran İHA'sı hava savunmasıyla düşürüldü.

Kuveyt'te Sabbiye Elektrik Santrali ve Su Arıtma Tesisi'ndeki yakıt tanklarından birinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) da hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bildirildi.

Kuveyt Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Sabbiye Elektrik Santrali ve Su Arıtma Tesisi'nde bulunan yakıt tanklarından birinde çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına önleme yaptığını, 1 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı.

Olaylarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ordudan yapılan açıklamada, dün sabahın erken saatlerinden bu yana ülke topraklarına yönelen 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği, bunlardan 3 füze ile 2 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Atılan İHA'lardan 2'sinin Kuveyt Uluslararası Havalimanı çevresini hedef aldığı ve yakıt depolarında patlamaya yol açtığı kaydedildi.

Kaynak: AA

