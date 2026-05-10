Kuveyt'te Yeni Havalimanı Sözleşmeleri

Kuveyt hükümeti ile Türk müteahhitlik şirketi Limak İnşaat arasında, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası (T2) projesinin son aşamalarını tamamlamak üzere üç yeni sözleşme imzalandı.

Kuveyt Haber Ajansı'nın (KUNA), ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı habere göre, imza töreninde Kuveyt Başbakanı Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah da hazır bulundu.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah'ın huzurunda düzenlenen imza törenine, ilgili üç kamu kurumunun üst düzey temsilcileri ve Limak İnşaat yetkilileri katıldı.

İmzalanan üç yeni sözleşme ile Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası (T2) projesinin son aşamalarının tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.???????

Projenin ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusundaki stratejik önemini vurguladığı belirtilen haberde, söz konusu projenin, devletin büyük ölçekli kalkınma projelerini sürdürme ve tamamlama konusundaki kararlılığını yansıttığı kaydedildi.