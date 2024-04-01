Kuveyt\'teki En Büyük Işıklandırılmış Çelik Hilal Heykeli Guinness Dünya Rekorları\'na Girdi

Ürgüp Seçim Sonuçlarına İtiraz Edildi

MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz, 8 bin 952 seçmenin kayıtlı olduğu 27 sandık için yapıldı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.