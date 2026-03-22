Kuveyt'ten İran'a Hava Sahası Protestosu

Kuveyt, İran'ın ülke hava sahasına ve uluslararası havalimanına yönelik ihlallerini Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) nezdinde protesto etti.

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayımlandı.

İran'ın Kuveyt hava sahası ve Kuveyt Uluslararası Havalimanı tesisleri üzerindeki egemenliğini etkileyen ciddi ihlallere dikkat çekilen açıklamada, Kuveyt'in söz konusu saldırı ve ihlaller için ICAO'ya resmi bir protesto mektubu gönderdiği belirtildi.

Protesto mektubunda İran saldırılarının, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcuların, havayollarının ve çalışanların güvenliğinin yanı sıra havalimanı tesislerinin güvenliğini de ciddi risklere maruz bıraktığı ve sivil havacılığa ilişkin uluslararası tüzük ve anlaşmaları açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

İran'ın ihlalleri nedeniyle hava trafiğinde aksamaların yaşandığı, tüm uçuşların askıya alındığı ve sivil havacılık sektöründe önemli maddi kayıpların oluştuğu ifade edildi.

Saldırıların ayrıca sivillerin yaralanmasının yanı sıra yolcuların ve tesislerin güvenliğinin tehlikeye atılmasına neden olduğu vurgulandı.

Kuveyt, ICAO'dan hava sahası ve sivil tesislerin korunmasını sağlamak ve bu tür ihlallerin tekrarını önlemek için gerekli önlemleri almasını, uluslararası standartlara uygun olarak Kuveyt hava sahası ve Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin garanti altına alınmasını talep etti.