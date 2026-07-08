Kuveyt'ten İran'a Sert Kınama - Son Dakika
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Kuveyt'ten İran'a Sert Kınama

08.07.2026 10:14
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Kuveyt Dışişleri, İran'ın saldırılarını egemenliğe tehdit olarak kınadı, uluslararası huzuru baltaladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarını en sert ifadelerle kınayarak, bu saldırıların Kuveyt'in egemenliğinin açık ihlali ve güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu açıkladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran tarafından sabah saatlerinde düzenlenen saldırıların, Kuveyt'in egemenliğinin açıkça ihlali olduğu belirtilerek, "ülke güvenliği, istikrarı ile vatandaşlarının ve topraklarında ikamet edenlerin emniyetine doğrudan bir tehdit teşkil ettiği" vurgulandı.

Saldırılarla "Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve 2817 sayılı Güvenlik Konseyi kararının ihlal edildiği" ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgede ve uluslararası düzeyde huzur çabalarının baltalandığı kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt'ten İran'a Sert Kınama - Son Dakika

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