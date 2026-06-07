Kuveyt ve Bahreyn'den İran Saldırılarına Kınama - Son Dakika
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Kuveyt ve Bahreyn'den İran Saldırılarına Kınama

Kuveyt ve Bahreyn\'den İran Saldırılarına Kınama
07.06.2026 12:50
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Kuveyt ve Bahreyn, İran'ın saldırılarını egemenlik ihlali ve bölgesel istikrarı tehdit olarak kınadı.

KUVEYT/MANAMA, 7 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt ve Bahreyn, İran'ın düzenlediği son saldırıları, egemenliklerinin açık bir ihlali ve bölgesel istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirerek kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, bu saldırıların Kuveyt'in egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal teşkil ettiğini, aynı zamanda uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararına aykırı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, küresel ölçekteki çabaların daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmayı önlemeye odaklandığı bir dönemde bu saldırıların gerçekleşmesinin, gerilimin tırmanmasına yol açtığı vurgulandı.

Bakanlık, "Saldırılar hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemez veya kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da saldırıların Körfez Bölgesi'nin güvenliği ve istikrarı için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Bakanlık, İran'a saldırılarını derhal durdurma, Hürmüz Boğazı'nı kısıtlama olmaksızın yeniden trafiğe açma ve uluslararası hukuk uyarınca deniz seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu.

Kuveyt ve Bahreyn cumartesi günü İran'a ait füze ve insansız hava aracı saldırılarını engellediklerini duyururken, İran Devrim Muhafızları ise ABD'nin İran'ın güneyindeki Keşm Adası ve Sirik ilçesine yönelik adımlarına misilleme olarak Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'deki ABD 5. Filosu karargahını hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kuveyt ve Bahreyn'den İran Saldırılarına Kınama - Son Dakika

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