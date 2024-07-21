Kuveyt ve Umman, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıyı kınadı

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Kuveyt ve Umman, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırının, bölge güvenliğine zarar verdiğini ve çatışmaların sonlanması için sarf edilen çabaları baltaladığını belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Yemen topraklarına düzenlediği saldırıların yansımalarının büyük bir endişeyle takip edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırıların, bölgede güvenlik zafiyeti oluşmasına ve şiddet döngüsünü sona erdirmeye yönelik uluslararası çabaların baltalanmasına yol açacağı kaydedildi.

Bölgenin ve halklarının, şiddet ve yıkım tehlikesinden uzak tutulması ve uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) çatışmaları önleme sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği aktarılan açıklamada, Kuveyt'in, Yemen'de barış ve istikrarın tesis edilmesini amaçlayan çalışmalara destek vermeye devam edeceği dile getirildi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırılar kınanırken, bu saldırıların bölgede yeni bir gerilim dalgası meydana getirdiğine işaret edildi.

Bu saldırıların, bölgesel durumu daha karmaşık hale getireceği, çatışmaları sona erdirme çalışmalarını sekteye uğratacağı ve özellikle Arap-İsrail çatışması ve Filistin halkı için adaletin sağlanması konusunda arzu edilen barışın elde edilmesine engel olacağı dile getirildi.

Çatışmaya neden olan temel sebeplerin ele alınması ve sürdürülebilir çözümler ortaya konulabilmesi için diyalog ve müzakereye yoğunlaşılması gerektiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma uluslararası ve bölgesel barışın korunması için üzerine düşeni yapma çağrısında bulunuldu.

İsrail, cumartesi günü Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.