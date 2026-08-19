Kuytulcular’a Operasyon: 49 Adrese Baskın - Son Dakika
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Kuytulcular’a Operasyon: 49 Adrese Baskın

Kuytulcular’a Operasyon: 49 Adrese Baskın
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Adana merkezli yapılan operasyonda 49 adrese baskın yapıldı, 349 sosyal medya hesabına engel getirildi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atandığını, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında ise erişim engelli kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzle koordineli yürütülen soruşturmada, kamuoyunda 'Kuytulcular' olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altına alınmıştır.

Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

"SUÇ ÖRGÜTLERİ VE SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLERLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır. Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza; Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze, Siber Güvenlik Başkanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuytulcular’a Operasyon: 49 Adrese Baskın - Son Dakika

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