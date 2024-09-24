Kuyu-27 Operasyonunda 32 Tutuklama - Son Dakika
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Kuyu-27 Operasyonunda 32 Tutuklama

Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 34 kişiden 32'si tutuklandı.

24.09.2024 12:16
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Antalya merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-27" operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 32'sinin tutuklandığı bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-27" adı verilen operasyonda yakalanan 34 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutukladı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darbederek ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini bildirmişti. Yerlikaya, operasyonda 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para ele geçirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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