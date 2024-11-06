Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi Hisar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı, yeraltı tespit cihazı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına altına alınan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kuyucak'ta Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
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