Karabük'te boncuk atan tabancayla kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Kartaltepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Mustafa D'ye ait kuyumcuya, maskeli, şapkalı ve silahlı bir kişi girdi.
Altınların elindeki poşete doldurulmasını isteyen M.G. (48), çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.
Yapılan kontrolde silahın boncuk atan tabanca olduğu belirlendi.
Öte yandan olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Kuyumcu Soymaya Çalışan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?