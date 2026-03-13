Kuyumcudan 4 Kilogram Altın Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuyumcudan 4 Kilogram Altın Çalındı

13.03.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da gece hırsızlık yapan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi, 4 kilogram altın çalındı.

Eyüpsultan'da gece saatlerinde kepenkleri kırılan bir kuyumcudan 4 kilogram altının çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat gecesi Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana gelen hırsızlığa ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 5 şüphelinin iş yerinin kepenklerini kırarak içeriye girdiklerini belirledi.

İfadesi alınan iş yeri sahibi de 18 milyon lira değerindeki 4 kilogram altınının çalındığını beyan etti.

Şüphelileri yakalamak için Büyükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de toplam 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 5 şüphelinin iş yerinin kepenklerini kırıp altınları aldıktan sonra otomobille kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcudan 4 Kilogram Altın Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:08:29. #7.13#
SON DAKİKA: Kuyumcudan 4 Kilogram Altın Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.