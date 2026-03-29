Kuyumcudan Hırsızlık: 60 Bin TL'lik Yüzük Çalındı

29.03.2026 16:39
Nusaybin'de bir kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, fotoğraf bahanesiyle altın yüzüğü çaldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kuyumcuya müşteri gibi giren kişi, 60 bin lira değerindeki altın yüzüğü fotoğraf çekme bahanesiyle alıp kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, 26 Mart'ta Nusaybin ilçesi Yenituran Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İş yerine gelen şüpheli, altın yüzük almak istediğini söyleyerek iş yeri sahibi Süleyman Can'dan yüzüğü kutuya koymasını istedi. Şüpheli, fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldığı yüzükle bir anda kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin iş yerine girip bir süre inceleme yaptığı ardından vitrindeki yüzüğü kutuya koydurduğu ve fotoğraf çekme bahanesiyle alarak hızla uzaklaştığı görüldü. İş yeri sahibi Can'ın ise şüphelinin arkasından çıkarak nereye gittiğini tespit etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Olayın ardından Süleyman Can, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber- Kamera: Ahmet AKKUŞ/ MARDİN,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

