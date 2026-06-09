Kuyumcular ve Saatçiler Odası'ndan DEVA'ya Ziyaret

(ANKARA) - Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez ve heyeti, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez ve heyeti, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Ali Babacan, ziyarete ilişkin, sosyal medya hesabından, "Genel merkezimizde Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası'nı ağırladık. AKSO Başkanı Timuçin Sönmez ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.