Kuzey Atlantik buzul balinası popülasyonu yüzde 2 azalarak 382'ye geriledi

Dünyanın nesli en fazla tehlike altındaki balina türlerinden biri olan Kuzey Atlantik buzul balinasının popülasyonu yaklaşık yüzde 2 azalarak 382'ye düştü.

Bilim insanlarından oluşan konsorsiyum, Kuzey Atlantik buzul balinasının popülasyonuna ilişkin yıllık nüfus tahminini yayımladı.

Buna göre, türün popülasyonu, son yıllarda görülen yavaş ancak istikrarlı artışın sürdüğünü ortaya koyan önceki tahmine kıyasla yaklaşık yüzde 2 azalarak 382'ye geriledi.

Söz konusu düşüşte okyanusların ısınması, balıkçılık ekipmanlarına takılma ve gemilerle çarpışma gibi tehditler etkili oldu.

Kuzey Atlantik Buzul Balinası Konsorsiyumu Başkanı Heather Pettis, okyanusların ısınmasıyla balinaların temel besin kaynaklarından olan bazı küçük organizmaların yer değiştirdiğini, balinaların da besin bulmak için bu organizmaları takip ederek koruma önlemlerinin yetersiz olduğu bölgelere yöneldiğini belirtti.

Pettis, balinaların yaşam alanlarının tamamında korunmaması halinde popülasyonda yeniden ciddi düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanları, 2010-2020 döneminde popülasyonu yaklaşık yüzde 25 azalan türün yeniden çoğalabilmesi için birkaç yıl boyunca yüksek doğum oranlarına ve yeni koruma önlemlerine ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Geçen yıl 20'den fazla yavrunun dünyaya gelmesiyle başarılı bir dönem geçiren türün, buna rağmen yok olma riskiyle karşı karşıya olabileceği belirtiliyor.