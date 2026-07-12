Kuzey Galler'de Orman Yangınına Acil Durum İlanı - Son Dakika
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Kuzey Galler'de Orman Yangınına Acil Durum İlanı

12.07.2026 22:00
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Kuzey Galler'de orman yangını nedeniyle 'acil durum' ilan edildi, yerleşim yerlerine uyarılar yapıldı.

Galler'in kuzeyinde başlayan orman yangınının ardından "acil durum" ilan edildi, iki yerleşim yerinin sakinlerine camlarını ve kapılarını kapatmaları için uyarı yapıldı.

Kuzey Galler İtfaiye ve Kurtarma Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, kuzeydeki Halkyn Dağı ve Braichmelyn'de ot yangını, Conwy Dağı'nda da orman yangını başladı.

Conwy Dağı'nda yerel saatle 16.00'da (TSİ 18.00) çıkan yangının ardından Snowdonia Ulusal Parkı'nda "Bilimsel Sit Alanı" olarak belirlenen Sychnant Geçidi'ni de içine alan bölgede "acil durum" ilan edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kuzey Galler İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri yetkilisi Jami Jennings, yangını kontrol altına alma ve bölge sakinlerine yönelik destek çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yangının büyüklüğü ve zorluğu nedeniyle çalışmaların bir süre daha devam etmesinin beklendiğini kaydeden Jennings, yangından etkilenen bölgelere seyahat edilmemesini istedi.

Yol kapatma ve tahliye gibi acil durum uyarılarının takip edilmesi tavsiyesinde bulunan Jennings, "Dwygyfylchi ve Penmaenmawr ile yakınlarında yaşayanlar, camlarını ve kapılarını kapalı tutmalı, dumandan etkileniyorlarsa veya nefes alma zorluğu yaşıyorlarsa tıbbi destek istemelidir. Sürücüler, yolda gecikmeler olacağı bilinciyle hareket etmeli ve alternatif yolları tercih etmelidir." ifadelerini kullandı.

Jennings, rüzgarlı, sıcak ve kuru havalarda orman yangınlarının hızlı yayılacağına dikkati çekerek, söndürme çalışmalarında arazi sahiplerinin de önemli rol oynadığını vurguladı.

Kuzey Galler Polisinin tahliye planları yaptığını da belirten Jennings, tahliyesine karar verilenlerin polisin göstereceği noktalara gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

Halkyn Dağı ve Braichmelyn'de ot yangınları sürüyor

Aynı bölgedeki Halkyn Dağı ve Braichmelyn'de de ot yangınları başladı.

Kuzey Galler İtfaiyesi, iki noktada yerel saatle 17.00 ve 18.30'da (TSİ 19.00 ve 20.30) çıkan yangınlara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

İngiltere'de Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Natural England adlı kuruluş, ülkede orman yangını riskinin "çok yüksek" seviyede olduğunu, 16 Temmuz'da da tüm ülkede bu seviyenin en ciddi seviyeye yükseltileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Galler'de Orman Yangınına Acil Durum İlanı - Son Dakika

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