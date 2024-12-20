Kuzey Kore'de Sel Mağdurları Eve Döndü

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Kuzey Kore'nin kuzeybatısında temmuzdaki seller nedeniyle yerlerinden olan binlerce kişi evlerine döndü.

Kore Merkez Haber Ajansının haberine göre, Jagang ve Ryanggang eyaletlerinde binlerce kişinin etkilendiği sel felaketinin yaraları sarılıyor.

Yaklaşık dört ay kaldıkları başkent Pyongyang'dan evlerine dönen sel mağdurları, Jagang ve Ryanggang eyaletlerinde bir araya gelerek Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a "teşekkür" etti.

Temmuzda bölgeyi vuran şiddetli yağışların ardından Kuzey Phyongan, Jagang ve Ryanggang eyaletlerinde binlerce kişi yerlerinden olmuştu.

Yetkililer, selden etkilenenleri ağustos ayında Pyongyang'a yerleştirmişti.

Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yaklaşık 300 bin kişi gönüllü olmuştu.

Bu kapsamda, Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti.

Kim Jong-un ise Güney Kore medyasını, ülkesindeki sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınamıştı.