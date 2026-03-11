Kuzey Kore'de Seyir Füzesi Testi - Son Dakika
Kuzey Kore'de Seyir Füzesi Testi

11.03.2026 10:46
Kim Jong-un, kızıyla birlikte stratejik seyir füzesi testini denetledi, hedefler tam isabetle vuruldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı Kim Ju-ae ile birlikte "stratejik" seyir füzesinin test fırlatışını denetledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, test "ChoeHyon" adlı destroyerde gerçekleştirildi.

Test kapsamında art arda çok sayıda seyir füzesi fırlatıldığı, füzelerin önceden belirlenmiş rotalarda 10.116 ile 10.138 saniye (yaklaşık 2 saat 48 dakika) boyunca havada kalarak hedeflerini tam isabetle vurduğu kaydedildi.

Testin yalnızca teknik bir deneme olmadığı, aynı zamanda Pyongyang'ın nükleer kararlılığını göstermek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim'in "stratejik" seyir füzesinin test fırlatışını kızıyla birlikte denetlediği anlar fotoğraflara yansıdı.

Füze testi, ABD ile Güney Kore'nin 9 Mart'ta başlattığı "Özgürlük Kalkanı" tatbikatıyla aynı döneme denk geldi.

Kuzey Kore liderinin kızı ve "varis" tartışmaları

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae, 2022'de devlet medyasında ilk kez görünmesinden bu yana askeri geçit törenleri ve füze denemeleri dahil birçok etkinlikte babasına eşlik etmesiyle dikkati çekiyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Ocak 2024'teki değerlendirmesinde, 2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae'yi Kuzey Kore'nin "en muhtemel halefi" şeklinde nitelendirmişti.

Kim Jong-un'un da sembolik öneme sahip aile anıtını 1 Ocak'ta kızıyla ziyaret etmesi, onu "varisi olarak gördüğüne" yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Kaynak: AA

